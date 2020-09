Odjer-Palermo, sembrava tutto fatto, ma in mattinata sono emerse alcune problematiche personali riguardanti il calciatore, come vi avevamo anticipato.

La situazione è tornata in evoluzione e secondo alcune indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione alla base delle problematiche ci sarebbe anche la categoria in cui militerà il Palermo nella prossima stagione. Questa la ricostruzione dei fatti: nella serata di ieri l’operazione poteva definirsi già conclusa, con le parti che avevano raggiunto un’intesa sulla base di un contratto biennale. L’arrivo del centrocampista e del suo entourage era previsto per la giornata di oggi e i biglietti per raggiungere l’aeroporto “Falcone-Borsellino” erano già stati staccati e prenotati appositamente dal Palermo. Durante la nottata e nelle prime ore della mattina sono emerse alcune complicanze: all’apparenza sembrava che la leggera frenata fosse dovuta ad una incomprensione tra Odjer e la moglie, circa il momento della partenza. Successivamente si è rivelato qualcosa di più, che ha spinto il calciatore a riflettere e a chiedere più tempo. Inevitabilmente è stata annullata la sua partenza verso Palermo. La situazione è tornata incredibilmente in ballo e non sono esclusi capovolgimenti di fronte. L’entourage del calciatore, infatti, non ha gradito questo clima di incertezza sviluppatosi nel ghanese e nella sua famiglia a giochi già fatti. Adesso Odjer riflette sul suo futuro, valutando attentamente la possibilità di scendere di categoria.