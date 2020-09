Dal bonus bebè al bonus baby sitter, dal reddito di emergenza alla Naspi: ecco quali sono le date indicative di accredito delle somme relative alle misure previste dai decreti Cura Italia, Rilancio, Agosto e non solo.

Sono diversi i pagamenti Inps in calendario anche a settembre. Oltre ai bonus previsti dai decreti Cura Italia e Rilancio, poi prorogati col decreto Agosto, si attendono anche altre indennità già in vigore prima dell’emergenza Covid-19.

Dal bonus bebè al bonus baby sitter, dal reddito di emergenza alla Naspi, ecco le date indicative di accredito delle somme.

BONUS BEBÈ – Il pagamento da parte dell’Inps del bonus bebè sarà effettuato da metà settembre in poi, tramite diversi metodi di erogazione delle somme previste: libretto postale, bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, o in alternativa, mediante l’accredito su carta elettronica prepagata, purché l’Iban sia intestato alla persona che ha fatto richiesta del contributo. Il bonus va dagli 80 ai 160 euro al mese.

BONUS BABY SITTER – Il pagamento del bonus baby sitter sarà accreditato entro il 15 settembre prossimo, nel caso in cui i dati relativi alla prestazione sono stati trasmessi entro il 3 settembre scorso. Dovranno, invece, attendere la data del 15 ottobre i nuclei richiedenti che hanno inviato i dati a partire dal 3 settembre.

NASPI – Il pagamento a settembre della Naspi ordinaria (indennità di disoccupazione) è iniziato da qualche giorno, ma non tutti gli accrediti sono giunti a destinazione. Per la Naspi scaduta a maggio e giugno, il decreto agosto ha previsto la proroga di due mesi (con erogazione automatica da parte dell’Inps).

BONUS CUNEO FISCALE NASPI – Il pagamento del bonus cuneo fiscale (fino a 100 euro al mese) che ha sostituito il bonus Renzi dal primo luglio dovrebbe essere in pagamento, per chi usufruisce dell’indennità di disoccupazione, dal 23 settembre sino a fine mese.

REDDITO DI CITTADINANZA/PAGAMENTO – Il pagamento del reddito di cittadinanza per gli aventi diritto già in possesso della carta RdC dovrebbe arrivare a partire dal 28 settembre.

REDDITO DI CITTADINANZA/DOMANDA – Coloro che invece richiederanno a settembre per la prima volta il reddito di cittadinanza, dovrebbero ricevere carte e pagamenti intorno al 15 ottobre.

REDDITO DI EMERGENZA/DOMANDA – Dal 15 settembre è inoltre possibile inviare nuova domanda per la mensilità in più del reddito di emergenza prevista dal decreto Agosto. Il termine ultimo da rispettare, per coloro che intendono richiedere la quota aggiuntiva del reddito di emergenza, che varia tra i 400 e gli 800 euro sulla base dei componenti del nucleo familiare, è il 15 ottobre