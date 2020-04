L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le parole dell’ad del Palermo Rinaldo Sagramola, che ha parlato dello stop del campionato a causa del Covid-19: «Se ci saranno perdite – ammette Sagramola – andranno condivise tra tutti: club, tesserati e dipendenti. Non c’è qualcuno che possa pensare di uscirne totalmente indenne, purtroppo. Chi lo pensa, ha una visione molto egoistica delle cose. All’estero parecchie società hanno introdotto la cassa integrazione, in Italia ho letto di diverse società, anche in Serie A, che stanno seguendo questo percorso per far fronte ad una situazione di emergenza. Per quanto ci riguarda, anche noi lo abbiamo fatto e, quando è stato necessario, abbiamo richiamato dalla cassa integrazione i dipendenti che hanno dovuto adoperarsi per portare avanti determinate situazioni».