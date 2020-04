L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le parole dell’amministratore delegato del Palermo Rinaldo Sagramola, il quale ha parlato dell’emergenza Coronavirus e la ripresa del campionato: «È da capire a Palermo come si svilupperà la situazione di Villa Maria Eleonora. Sembravamo essere una sorta di isola felice, adesso per la verità sono anche un po’ preoccupato. Speriamo che riescano a contenere il tutto». Anche perché il Palermo vuole tornare in campo e attende una data ufficiale per organizzare una nuova preparazione. Un mini-ritiro per farsi trovare pronti nella corsa alla Serie C: «Non ci stiamo ancora pensando – conclude Sagramola – ma non mancherà modo di farlo. Si troveranno le soluzioni, in quel caso».