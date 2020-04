L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” ricorda la sfida di 11 anni fa tra Inter e Palermo. Grazie alla rete di Davide Succi, l’11 aprile 2009 i rosanero pareggiarono contro i nerazzurri: Un gol a San Siro, contro l’Inter di Mourinho, non si scorda mai. «Assolutamente. È forse il più bel ricordo della mia carriera, quando esultai per il gol c’erano mio padre e mio suocero in tribuna. Poi in quello stadio meraviglioso, con quella cornice di pubblico e in quel contesto fu tutto ancor più bello. Passammo dall’essere sotto per 2-0 a pareggiare la partita sul 2-2 grazie al mio gol. Guardare oggi l’immagine del tabellone con i marcatori di quella partita mi fa uno strano effetto: Balotelli, Ibrahimovic, Cavani… e Succi» – ha dichiarato Succi -. Di seguito il video con gli highlights: