L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla del piano della Sicilia per l’emergenza Coronavirus. 250 milioni a disposizione dei buoni spesa per i cittadini in difficoltà. Nel provvedimento che dovrebbe arrivare da Palazzo D’Orleans, è pronto un miliardo e mezzo di fondi europei per finanziare aiuti alle imprese, alle parti Iva, ai professionisti e anche alla categoria dei cosiddetti “lavoratori in nero”. La bozza di Finanziaria arrivata ieri al voto finale in giunta prevedeva anche uno stanziamento di 100 milioni per favorire la digitalizzazione di scuole ed enti di formazione e incentivare quindi la didattica a distanza. Su tutte queste misure -scrive il quotidiano – ieri l’accordo sembrava scontato ma la lunga, lunghissima, riunione della giunta prometteva sorprese sulle norme extra da inserire. L’obiettivo resta la trasmissione della manovra all’Ars entro mercoledì per iniziare l’iter parlamentare.