L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” parla anche del «no» del presidente della Regione alla cassata a domicilio che ha agitato la maggioranza. Le associazioni di categoria – dalla Cna a Confartigianato – si sono rivolte ai prefetti pur di difendere quell’unico business rimasto ai loro iscritti – scrive il quotidiano -. La politica è tornata a dividersi: i grillini sono tornati quelli del vaffa e il Pd più diplomaticamente ha detto in pratica la stessa cosa, e cioè che bisogna permettere le consegne a domicilio per dare una chance a pasticceri e ristoratori in crisi. Anche Gianfranco Micciché è tornato a criticare Musumeci: «L’ordinanza del governo regionale che prevede lo stop alle consegne a domicilio per le festività mi suona stonata e controproducente: mi auguro si faccia un responsabile passo indietro».