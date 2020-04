L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia” riporta le parole dell’amministratore delegato del Palermo Rinaldo Sagramola in merito alla ripresa del campionato: «La posizione del Palermo è quella già ripetuta più volte – ribadisce Sagramola – ma se i protocolli richiesti per garantire la sicurezza degli atleti e di chi prenderà parte agli eventi dovessero essere quelli che abbiamo letto in questi giorni, non so quanti siano in grado di garantirne l’applicazione nella nostra categoria. Noi siamo assolutamente nelle condizioni di farlo, ma onestamente la vedo un po’ complicata come cosa». Troppa ampia la forbice tra la Serie A e il calcio dilettantistico, specialmente in questa fase di emergenza: «C’è una discrepanza di mezzi e di disponibilità – prosegue il dirigente rosanero – quello senza dubbio. Di conseguenza potrebbe non esserci la possibilità di dare seguito a certe richieste, qualora dovessero essere doverose, da parte della Federazione medico sportiva italiana».