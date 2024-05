Palermo Primavera: 4 a 0 Pescara, si spengono definitivamente le speranze playoff

Sconfitta pesantissima per il Palermo Primavera nell’impegno odierno contro il Pescara. I padroni di casa rifilano un netto 4 a 0 agli uomini di Di Benedetto grazie ai gol di Zeppieri, Palumbo e la doppietta di Gatto. Sabato 11 maggio gli uomini di Di Benedetto chiuderanno il campionato in casa contro il Monopoli, a caccia della salvezza. Il Palermo Primavera, invece, non ha più nulla da chiedere al campionato dopo le ultime speranze playoff frantumate dopo la gara di oggi.

