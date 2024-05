Tonfo a Pescara, la Primavera del Palermo fuori dai play-off. Di Benedetto: «È un risultato severo, bisogna accettarlo»

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla Primavera del Palermo sconfitta a Pescara e riporta le parole di Di Benedetto.

Pesante sconfitta per la Primavera del Palermo. Perdere 4-0 è un risultato amaro, specialmente considerando le implicazioni per la corsa ai play-off. Con questo risultato, la squadra di Di Benedetto vede quasi certamente sfumare le speranze di qualificazione, a meno di eventi sorprendenti nell’ultima giornata di campionato.

Il primo tempo del match sembra essere stato decisivo, con il Pescara che ha preso un vantaggio consistente già nei primi 31 minuti. La tripletta rapida, con due gol di Gatto in soli quattro minuti, deve aver avuto un impatto significativo sul morale dei giocatori del Palermo. La rete di Palumbo subito all’inizio della seconda metà ha poi definitivamente messo il sigillo sulla vittoria per il Pescara.

«Quando perdi 4-0 – dice Di Benedetto– tutto non è andato bene. Dalle scelte iniziali alla prestazione. L’atteggiamento è quello che non deve mancare mai, non siamo stati maturi nella gestione della gara, abbiamo commesso tanti errori. È un risultato severo, bisogna accettarlo, non serve nascondersi dietro gli alibi, altrimenti non si cresce».