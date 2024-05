Repubblica: “Mignani con l’Ascoli vuole punti play-off: «Finito il tempo delle parole, ora i fatti»

L’edizione odierna de “La Repubblica – Palermo” si sofferma sulla gara che il Palermo giocherà oggi contro l’Ascoli e analizza le parole di Mignani in conferenza stampa.

La partita del Palermo contro l’Ascoli si configura come un momento cruciale per la squadra, rappresentando una sorta di ultimatum: un’opportunità per riemergere da una stagione altrimenti deludente. L’allenatore Mignani sottolinea che, sebbene non sia una partita decisiva in termini di esiti definitivi, è fondamentale per migliorare la posizione in classifica e per riacquistare la fiducia perduta, un elemento vitale in questa fase del campionato.

Il Palermo, dopo un mercato estivo ambizioso e costoso, non è riuscito a soddisfare le aspettative iniziali di competere per la promozione diretta in Serie A. Questa situazione ha generato frustrazioni sia all’interno della squadra sia tra i tifosi, culminando con la decisione di un ritiro pre-partita come segnale di concentrazione e di impegno non solo da parte dei giocatori, ma anche della proprietà.

L’importanza di questo incontro è amplificata dal contesto competitivo della Serie B, con la Sampdoria e il Brescia a breve distanza in classifica e con poche partite rimanenti. Un passo falso contro l’Ascoli potrebbe quindi avere conseguenze significative, minacciando persino la possibilità di raggiungere i play-off, cosa che aggiunge ulteriori tensioni.

In aggiunta, c’è una notevole pressione da parte dei tifosi, visibile attraverso l’iniziativa della Curva Nord di lasciare vuoto il loro settore per i primi 15 minuti della partita in segno di protesta. Questo gesto simbolizza la delusione per le recenti prestazioni, ma allo stesso tempo rappresenta un chiaro messaggio alla squadra: è il momento di dimostrare il loro valore non solo a parole, ma con azioni concrete e risultati sul campo.

Mignani chiude riflettendo su come le sfide possano essere un catalizzatore per la crescita e la forza, una visione che spera possa ispirare i suoi giocatori a superare le difficoltà attuali e a terminare la stagione con determinazione e successo.