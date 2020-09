Questa mattina è arrivata l’ufficialità da parte del Palermo riguardo al trasferimento di Michele Somma dal Deportivo al club rosanero. Il difensore, reduce da alcuni infortuni che ne hanno frenato l’ascesa, è un colpo di spessore per la categoria.

A volte il destino però interviene e regala belle sorprese. Domenica ci sarà infatti Palermo-Potenza, gara valida per la seconda giornata del girone C di serie C. Ebbene al Renzo Barbera, Michele Somma si troverà ad affrontare suo padre, Mario, che allena neanche a farlo apposta proprio il Potenza. Di sicuro non mancherà l’emozione per i due.