Ancora caos in casa Trapani. Secondo quanto riporta “Telesudweb.it”, il 21 ottobre alle 12.30, la società dovrà presentarsi in aula per produrre “una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, un elenco analitico dei creditori, i bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi, il libro unico del lavoro” ed altra documentazione utile al fine delle verifiche che la Sezione Civile del Tribunale di Trapani dovrà disporre per il ricorso presentato.

Tutto potrebbe essere superato da un accordo fra la parte ricorrente e quella debitrice visto il cambio di proprietà dei prossimi giorni.