Il Dottor Vincenzo Salini, membro commissione medica Figc, primario dell’unità di Ortopedia e Traumatologia al San Raffaele di Milano, ha parlato dell’ipotesi stop del campionato di Serie A ai microfoni di “Radio Sportiva”:

«Caso Genoa? Il focolaio va valutato ma so per certo che i colleghi del Genoa hanno rispettato il protocollo. I calciatori sono persone e frequentano altre persone, sono cose che possono accadere, ma non avrei tutta questa preoccupazione. Protocollo? E’ talmente corretto che è stato copiato da tutta Europa, ma è difficile prevedere quello che può succedere. Sono quasi certo che il Campionato non si fermi, ma vediamo cosa accadrà in Italia, potrebbe esserci una nuova ondata».