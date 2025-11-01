Palermo-Pescara, la Curva Nord prepara una coreografia maestosa per celebrare i 125 anni rosanero

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 1, 2025

In occasione della sfida di questa sera tra Palermo e Pescara, valida per la dodicesima giornata di Serie B, la Curva Nord 12 ha annunciato sui propri canali social una coreografia spettacolare per celebrare i 125 anni di storia del club rosanero.

Con un post dal tono emozionale, i tifosi hanno lanciato il messaggio:
«𝐀 𝐬𝐭𝐚𝐬𝐞𝐫𝐚 𝐚𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐦𝐢𝐨, gli auguri a modo mio! 🦅 Questa sera la Curva Nord torna in scena, una maestosa coreografia festeggerà i 125 anni del nostro amato Palermo».

Il gruppo organizzato ha invitato tutti gli spettatori del “Renzo Barbera” a collaborare per la riuscita dell’iniziativa, spiegando che su ogni seggiolino sarà posizionato un cartoncino che non dovrà essere spostato o scambiato. I tifosi dovranno inoltre seguire le indicazioni provenienti dai megafoni per sincronizzare il momento dell’esposizione.

Un richiamo alla partecipazione collettiva per rendere ancora più speciale la serata che celebra un secolo e un quarto di passione rosanero. L’obiettivo è creare uno spettacolo visivo imponente e carico di significato, degno della storia e dell’amore che legano la città alla sua squadra.

