Palermo, arrivano anche gli auguri di Dybala per i 125 anni del club rosanero

Nel giorno del 125° anniversario del Palermo, sono arrivati anche gli auguri di Paulo Dybala, uno dei talenti più amati e rappresentativi della storia recente rosanero.

L’attaccante ha pubblicato sui propri canali ufficiali un’immagine che lo ritrae con la maglia del Palermo, accompagnata dal messaggio:

«125 anni – Auguri di buon anniversario Palermo».

Un gesto semplice ma ricco di significato, che testimonia ancora una volta il forte legame tra il calciatore e la città dove è esploso calcisticamente. A Palermo, Dybala ha lasciato un ricordo indelebile, conquistando il cuore dei tifosi con il suo talento e la sua umiltà prima del salto verso il grande calcio internazionale.

Un omaggio speciale in un giorno storico per la società e per tutti i tifosi rosanero, che festeggiano un secolo e un quarto di passione, orgoglio e appartenenza.