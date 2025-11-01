Palermo, anche Franco Vázquez fa gli auguri per i 125 anni del club rosanero

Nel giorno del 125° anniversario del Palermo, arrivano anche gli auguri di Franco Vázquez, uno dei simboli più amati dell’epoca Zamparini.

L’ex numero 20 rosanero ha pubblicato una storia su Instagram con una foto in maglia rosa e la dedica:

«Tanti auguri @palermofficial», accompagnata dai colori del cuore palermitano: rosa e nero.

Vázquez, protagonista al “Barbera” tra il 2012 e il 2016, è rimasto legato alla città e ai tifosi che lo hanno visto crescere e consacrarsi al fianco di campioni come Dybala. Con il Palermo ha incantato la Serie A con giocate di classe e un’intesa unica con i compagni, lasciando un segno indelebile nella memoria dei tifosi.

Il suo messaggio si aggiunge ai tanti omaggi ricevuti dal club in queste ore per i 125 anni di storia, testimonianza del legame profondo tra Palermo e i suoi ex protagonisti.