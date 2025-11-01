Palermo, gli auguri del City Group: da Donnarumma a Diamanti, un video da tutto il mondo per i 125 anni rosanero

Un compleanno speciale celebrato in tutto il mondo. Nel giorno dei 125 anni del Palermo, è arrivato un video di auguri da parte di tutte le squadre del circuito City Group, la holding internazionale proprietaria del club rosanero.

Il filmato si apre con il portiere del Manchester City, Gianluigi Donnarumma, che da Manchester invia il primo messaggio:

«Ciao Palermo, tantissimi auguri per i tuoi 125 anni di storia, spero sia una bella festa».

Poi un messaggio collettivo dal club inglese:

«Da Manchester vi mandiamo un grandissimo abbraccio, siamo con voi, Amunì Palermo!».

Da Yokohama, arriva il saluto di Hiroki Ikura dei F. Marinos:

«Palermo, congratulazioni per il 125° anniversario. Come membri del City Group continueremo a fare del nostro meglio».

Dall’Australia, ecco la voce di un ex amatissimo: Alessandro “Alino” Diamanti, oggi a Melbourne City:

«Grandissimi auguri per i 125 anni di storia! Spero il meglio per voi e per i tifosi del Palermo. Sono orgoglioso di aver indossato la maglia rosanero. In bocca al lupo per la stagione!».

Non sono mancati gli auguri dal Montevideo City Torque, dal Mumbai City FC, dal Lommel SK (Belgio) e dal Shenzhen City FC (Cina), tutti uniti in un unico messaggio di affetto e appartenenza al grande network del City Group.

Un video simbolico, che attraversa i cinque continenti per rendere omaggio a un club che da 125 anni rappresenta la passione, la storia e l’identità di un popolo.