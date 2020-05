Il Palermo ha praticamente un piede e mezzo in Lega Pro, ancora non sono giunte notizie ufficiali, ma pare alquanto improbabile una ripartenza della Serie D, per i cui i rosa possono già proiettarsi alla prossima stagione. Il primo interrogativo da risolvere sarà il rebus allenatore, già, perché Pergolizzi non convince appieno la dirigenza rosanero. Il tecnico palermitano è riuscito a raggiungere l’obiettivo della stagione, ovvero la promozione (quasi certa) in Lega Pro, ma è incappato in alcuni passi falsi che hanno fatto tremare più volte la sua panchina. Ragion per cui il presidente Mirri e l’amministratore delegato Rinaldo Sagramola, sarebbero più orientati a cambiare allenatore in vista della Lega Pro.

Tanti i nomi che girano attorno alla panchina rosanero, uno su tutti è quello di Roberto Boscaglia, tecnico che in passato ha allenato il Trapani con ottimi risultati e che attualmente è legato alla Virtus Entella. L’ostacolo più grande per l’idea Boscaglia sarebbe proprio il contratto importante che il tecnico ha con il club di Chiavari, difficile quindi l’arrivo dell’ex granata. Altra ipotesi potrebbe essere quella legata a Roberto Grassadonia, allenatore che in questa stagione ha guidato il Catanzaro per 12 partite e in seguito è stato esonerato. Secondo le informazioni raccolte dalla redazione il tecnico ancora non è stato contattato dal Palermo, ma gradirebbe volentieri la destinazione (CLICCA QUI). Nelle ultime ore, però, è spuntato un nome a sorpresa, ovvero quello di Giuseppe Scienza. L’allenatore è reduce da un biennio straordinario al Monopoli in Lega Pro e potrebbe essere un forte candidato alla panchina del Palermo. Su di lui c’è da battere la concorrenza di Catanzaro e Teramo che avevano già preso informazioni sul tecnico piemontese. Idee più lontane sembrano quelle che vedono alcuni ex del passato a guidare il Palermo, come Delio Rossi, Antonio Nocerino e Fabio Caserta.

Intanto i rosanero aspettano l’ufficialità della promozione, dopo si muoveranno per cercare il sostituto di Pergolizzi, che con ogni probabilità non verrà confermato. Il nuovo tecnico avrà il compito di guidare la rinascita del club e farlo tornare in Serie B. Il cammino non sarà per nulla semplice, visto che la Lega Pro è considerato un campionato molto ostico e da non sottovalutare.