Il Palermo, che è ancora in attesa della notizia riguardante la chiusura definitiva del campionato di Serie D, comincia a programmare il futuro. Il club del duo Mirri-Di Piazza, a meno di clamorose sorprese, giocherà in Serie C e la dirigenza sta pensando a chi affidare la guida tecnica. I nomi che si susseguono sono tanti e Pergolizzi che sembra avere sempre meno chance di rimanere. Nelle ultime ore si è parlato anche di Gianluca Grassadonia (CLICCA QUI), che in questa stagione ha guidato il Catanzaro per 12 partite, prima di essere esonerato per fare posto a Carmine Auteri, che proprio lui aveva sostituito. L’ex allenatore dei calabresi, intercettato dalla nostra redazione, ha smentito qualsiasi contatto con il Palermo, non nascondendo comunque il gradimento per la piazza. I rosanero, in caso si facesse avanti, non avrebbe il problema legato al contratto del tecnico che, al momento della separazione dal Catanzaro, ha rescisso in maniera consensuale.