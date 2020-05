Durante una diretta Instagram Fabio Cannavaro, ex difensore della Nazionale italiana, ha rivelato di aver rotto la copia della Coppa consegnatagli dalla Fifa: «La coppa del Mondo 2006? Appena arrivati a Roma l’abbiamo rotta. La coppa che ti danno durante la premiazione e che si vede in tv è quella vera. Poi la FIFA per sicurezza ti dà una copia, ed è quella che abbiamo rotto a Roma. Quando ho dovuto riconsegnare la coppa ai Mondiali del 2010 una persona addetta alla sicurezza mi ha chiesto di indossare i guanti. Poi però qualcuno dalla FIFA gli avrà detto che potevo tenerla tranquillamente».