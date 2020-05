Intevuto ai microfoni di “Fantacalcio.it”, Luca Cigarini, centrocampista del Cagliari, ha parlato per la sua grande passione per il fantacalcio: «Mi è sempre piaciuto sin da quando ero piccolo. Le prime volte lo facevo con mio padre e mio fratello e se non mi facevano prendere Zidane io non giocavao. A dire la verità, comunque, ho sempre fatto il Fantacalcio con gli amici d’infanzia o con i compagni di squadra. Mi ha tenuto sempre unito ad amici di una vita, è una cosa per me sacra. Quest’anno io e Viviano abbiamo puntato su Immobile e ci abbiamo preso alla grande, ma il giocatore di cui sono follemente innamorato è Ilicic. Attualmente per me è il giocatore più forte in Italia».