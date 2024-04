Palermo-Parma: superata quota 20mila presenze (FOTO)

Sono esattamente 20.367 le presenze, ad oggi, previste allo stadio “Renzo Barbera” per il match di venerdì sera tra Palermo e Parma. A rendere note le “cifre” è lo stesso club rosanero mediante una stories Instagram.

Il Palermo di Mignani affronterà un test importante per cercare di venir fuori da una serie di risultati poco utili. Il tecnico Mignani, alla seconda panchina al “Renzo Barbera”, ceercherà in tutti i modi di portare a casa una vittoria fondamentale in ottica play-off contro l’attuale capolista.