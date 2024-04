Sudtirol, lesione muscolare per Pecorino: a rischio anche la gara col Palermo

Brutta notizia in casa Sudtirol. I biancorossi dovranno fare a meno dell’attaccante Emanuele Pecorino; il calciatore classe 2001 ha infatti riportato una lesione muscolare al retto femorale e dovrà stare fermo almeno un mese. A rischio per lui anche la gara contro il Palermo, ovvero la 38^ giornata e l’ultima del campionato cadetto in programma il 10/05.

A rendere noto l’entità dell’infortunio è stato lo stesso club mediante la seguente nota: “In relazione a quanto indicato dallo staff medico dell’FC Südtirol, si comunica che Emanuele Pecorino ha rimediato una lesione muscolare di primo grado a livello del retto femorale sinistro. La prognosi stimata è di circa un mese”.