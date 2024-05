Serie B: Ternana avanti in casa del Sudtirol all’intervallo. Pari tra Como e Cittadella. I risultati parziali

Terminano i primi tempi delle gare di serie B in campo oggi alle ore 15. La Ternana conduce 2-1 in trasferta contro il Sudtirol: eppure a sbloccare la gara all’8′ è stato Odogwu per la squadra di casa, ma Pereiro al 23′ e Luperini al 33′ hanno ribaltato momentaneamente il risultato.

Interrotta al 23′ Catanzaro-Venezia, quando stavano sul risultato di 1-1 per i gol di Pontisso e Idzes, sul Ceravolo si è abbattuta una pioggia torrenziale mista a grandine portando così alla sospensione del match. Il Cosenza grazie al solito Tutino al 42′ si porta avanti in casa dell’Ascoli.

Ascoli-Cosenza 0-1

Catanzaro-Venezia 1-1 (interrotta al 23′ per maltempo)

Como-Cittadella 0-0

Spezia-Palermo 1-0

Sudtirol-Ternana 1-2