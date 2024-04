Escl. Asprilia: «Domani vincerà il Parma 2-1. Sottil e il tic nervoso…»

«Domani mi aspetto un successo del Parma e spero che presto i gialloblù possano festeggiare il ritorno in Serie A. Quello di Palermo è uno stadio nel quale mi è piaciuto molto giocare e ricordo con piacere quella volta, in occasione di un match di Coppa Italia, quando feci gol ai rosanero». Questo il pensiero ai microfoni di ilovepalermocalcio.com di Faustino Asprilia, ex attaccante colombiano con un passato al Parma.

Che impressione le ha fatto la sua ex squadra quest’anno?

«Devo dire che mi ha stupito. Io credo che nessuno si aspettasse un dominio così netto da parte della squadra di Pecchia. Devo dire che sono stati molto bravi a essere continui, facendo registrare rari momenti di calo».

Oltre al Parma ha avuto la possibilità di giocare in altre squadre in Italia?

«Si, sono stato vicino sia all’Inter che al Milan. Ai nerazzurri potevo andare nel 1993 prima del mondiale disputato nel 1994. Al Milan invece potevo finire nel 1996, quando poi invece andai in Inghilterra per vestire la maglia del Newcastle».

Ricorda la cosa più strana che le è successa in Italia?

«Ricordo un episodio in una partita contro il Torino. Nei granata giocava Sottil e durante la partita gli vedevo fare delle cose strane, per me incomprensibili. Lo guardavo e non capivo. Poi mi spiegarono che aveva un tic nervoso».

Le piace ancora il campionato italiano?

«Si lo seguo sempre con molto piacere. Mi ha impressionato l’Inter, anche se deve migliorare il suo rendimento in Champions League. Mi ha deluso invece il Milan. Negli ultimi anni non è stato ai livelli del suo glorioso passato e ha perso anche un po’ di appeal in Europa».

Tornando a Palermo-Parma, quale pronostico si sente di fare per domani?

«Personalmente non ho dubbi. Vincerà il Parma con il risultato di 2-1».

