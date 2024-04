Palermo-Parma, Pecchia: «I rosanero possono giocarsela contro chiunque»

Il tecnico del Parma Fabio Pecchia ha parlato in conferenza stampa dopo il pari contro il Palermo.

«Avevamo trovato un giusto assetto nella ripresa, ho fatto 4 cambi e non 5 perché la squadra mi dava buone sensazioni. Al traguardo non so quanto manca, dobbiamo ancora lavorare perché dobbiamo ancora giocare 4 partite gli altri hanno ancora 15 punti a disposizione. Pressing del Palermo? Credo che con la rosa che ha il Palermo potesse fare qualsiasi cosa. Di Francesco giocava tra le linee molto stretto e ci dava fastidio. Il primo tempo sbagliavamo molto nel palleggio, nella ripresa siamo stati più sereni e i ragazzi hanno fatto le cose che sanno fare, non abbiamo subito tanto i filtranti verso Di Francesco come nel primo tempo e quindi ci siamo assestati di piu. Non so cosa è successo al Palermo, da fuori non posso giudicare. Io vedo una squadra con qualità ed energia e con una rosa che può giocarsela contro chiunque. Mi dispiace che non debba incontrare altre squadre in un calendario che a noi interessa poco. L’ambiente mi sembra anche molto stimolante».