Palermo-Parma, Di Chiara: «Da palermitano tifo rosanero sin da piccolo, ho visto una squadra forte»

Il palermitano Gianluca Di Chiara, calciatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa al termine del match pareggiato contro il Palermo.

Ecco le sue parole:

«Abbiamo fatto una buona partita a livello di collettivo. Venire qui contro una squadra del genere e in uno stadio del genere, il Palermo è attrezzato ed è pericoloso. Non prendiamo gol da tre partite e questo è importante. Ci portiamo a casa questo punto e la prestazione. E’ vero le partite passano ma bisogna pensare alla prossima, sappiamo che piu giochiamo e piu si avvicina un traguardo che vogliamo da tempo. Adesso un giorno di riposo e poi testa al Lecco per portare a casa i tre punti».

«A livello d morale siamo contenti, se fosse arrivata la vittoria lo saremmo stati ancora d piu. La prima parte di gara soprattutto loro sono stati molto bravi, era facile crollare ma noi siamo stati molto bravi a non mollare e poi a risalire nella ripresa. Ho ritrovato i 90 minuti, ho dato il mio aiuto alla squadra. Sono contento, pensiamo alle prossime 4 partite. Da palermitano era un sogno venire al Palermo? Da palermitano tifo Palermo sin da piccolo, non lo nascondo. Il mio lavoro mi porta a fare la scelta migliore, quando chiama una società come Parma è difficile rinunciare. Da palermitano mi auguro che possa fare il meglio, ho visto una squadra forte che può fare ottime cose».