Palermo-Parma 0-0. Gli Highlights del match (VIDEO)

Al Renzo Barbera il Palermo non va oltre lo 0-0 col Parma capolista. Deve ancora attendere per Mignani la prima vittoria sulla panchina del club siciliano che colleziona il terzo pareggio consecutivo, questa volta però contro la prima della classe. Il Palermo parte forte e con un atteggiamento propositivo. Gestisce il pallone dal basso e fa girare spesso a vuoto il Parma. Di Mariano e Di Francesco sembrano i piu ispirati e aprono varchi per gli inserimenti, su tutti quelli di Lund che si rende pericoloso prima con un tiro cross e poi con una palla in mezzo per Mancuso, murata da Chichizola. Il Parma attende e subisce il giro palla rosanero. L’infortunio di Di Mariano, uscito in barella a metà primo tempo, costringe Mignani a inserire Buttaro e inevitabilmente la squadra abbassa il baricentro. Nella ripresa la squadra di pecchia si rende padrona del gioco, gestendo il risultato e verticalizzando nel momento giusto. Brunori si divora un gol da pochi passi in acrobazia; gli ingressi di Traoré e Segre vivacizzano un po la manovra ma non cambiano le sorti del match. La squadra si spegne col passare dei minuti, concedendo più campo al Parma. Alla fine l’occasione migliore capita sul destro di Di Francesco che non riesce ad essere incisivo. Contro i primi della classe il Palermo ottiene un punto, il terzo nelle ultime tre. Una risalita ancora troppo lenta per tenere il passo delle altre.

