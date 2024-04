Palermo-Parma, Mignani: «Un punto di valore. Ce la siamo giocata alla pari contro la capolista»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa al termine della gara pareggiata contro il Parma.

Ecco le sue parole:

«Non guardo molto lontano. Da domani pensiamo alla prossima, abbiamo fatto una buona gara e sto anche stretto se dico buona. Abbiamo creato occasioni soprattutto nel primo tempo, nella ripresa è stata una gara equilibrata contro la capolista che appunto è prima e gli vanno fatti i complimenti. Ce la siamo giocata alla pari, a volte l’episodio decide la partita, episodio che non c’è stato ma i ragazzi devono essere contenti.

Brunori era stanco, Di Francesco stava bene e quindi l’ho lasciato in campo. Quando abbiamo provato ad arrivare con cross più alti trovando l’ultimo uomo siamo stati pericolosi. Volevo mettere forza in mezzo al campo, se non riesci a vincere e mancano pochi minuti alla fine non devi perderla. E’ un punto che per me ha molto valore, volevo sfruttare gli spazi stretti nel finale. Eravamo contro la capolista». .