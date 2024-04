Palermo-Parma, Pecchia: «Partita tosta ed equilibrata contro una squadra fortissima»

Il tecnico del Parma Fabio Pecchia ha parlato in conferenza stampa dopo il pari contro il Palermo.

«Oggi abbiamo affrontato una squadra forte, una partita tosta molto equilibrata. Per loro una grande partenza ci hanno messo alle corde ma poi noi simo usciti molto bene. Ci abbiamo provato fino all’ultimo per me contro una squadra fortissima nei valori in campo. Una partita in meno e andiamo avanti. Man non credo abbia nulla di grave, sono molto contento di tutti. Quando c’era da soffrire soprattutto nella prima parte abbiamo sofferto da gruppo. Sbagliavamo qualche uscita nel pressing, poi abbiamo trovato alcune soluzioni».