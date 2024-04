Palermo-Parma, Lucioni: «Non prendere gol ci aiuta a livello mentale. Mignani ha cercato di portare serenità»

Intervenuto in conferenza stampa Fabio Lucioni ha parlato al termine della gara pareggiata contro il Parma.

Ecco le sue parole:

«Clean sheet? Non parlerei di linea difensiva ma di un atteggiamento globale e collettivo per cercare di non prendere gol e sacrificarsi. La fase difensiva parte dagli attaccanti e quella offensiva parte dal basso come cerchiamo di farla. Quando non si prende gol a livello mentale aiuta a fare di più e alzare il livello. Mignani da quando è arrivato ha cercato di portare serenità e scrollarci di dosso pressioni che naturalmente ci sono quando giochi in una piazza del genere. credo che abbia dato col nuovo modulo un po’ di solidità in piu e un po di attacco alla profondità diretto. Questo palleggio è dovuto ad un fatto di compattezza perché se riusciamo a passare da tutti i reparti non ci allunghiamo e diamo meno modo agli avversari di prendere il sopravvento soprattutto quando perdiamo la palla».