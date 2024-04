Palermo-Parma, Mignani: «Nessuna frattura per Di Mariano, spero torni prima del termine della stagione»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa al termine della gara pareggiata contro il Parma.

Ecco le sue parole:

«Intanto spero che Di Mariano torni prima del termine della stagione, è un taglio non ci sono fratture. La nostra pelle è fatta per riappiccicarsi, è una battuta. Siamo contenti che non ci siano fratture anche se ho visto che è un brutto taglio. Piano piano lo coccoliamo e facciamo di tutto per riportarlo in sesto. Possono essere per certi versi due punti persi ma è pur vero che il Parma è il Parma quindi può essere per certi versi anche un punto guadagnato. Anche a me piacerebbe vincere ma devo essere lucido nella disamina della partita e analizzare cosa fatto bene e cosa no e oggi ho visto tante cose fatte bene».