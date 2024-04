Palermo-Parma, Mignani: «Il lato positivo è non aver preso gol oggi»

Il tecnico del Palermo Michele Mignani ha parlato in conferenza stampa al termine della gara pareggiata contro il Parma.

Ecco le sue parole:

«Quando sono arrivato qui non avevo idea di quello che potevo proporre. Ho avuto grande disponibilità da parte dei ragazzi e il mio primo pensiero era quello di dare solidità, perche la squadra prendeva qualche gol di troppo. Ad oggi il lato positivo è che non abbiamo preso gol ma dobbiamo essere piu propositivi nel far male all’avversario. Nella ripresa pur non essendo stati pericolosi come nel primo siamo stati comunque pericolosi con alcune occasioni, come quella di Buttaro o le due di Brunori che potevano far male al Parma. I difensori sono stati molto bravi a non concedere quasi mai ripartenze. Abbiamo cercato di muovere la palla, i ragazzi sono stati presenti e bravi a mettere in pratica le cose provate in allenamento».