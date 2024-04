Palermo-Parma, Lucioni: «Abbiamo modo di giocarci ancora tanto, fisicamente stiamo bene»

Intervenuto in conferenza stampa Fabio Lucioni ha parlato al termine della gara pareggiata contro il Parma.

Ecco le sue parole:

«Qualcosa è normale che perdi in imprevedibilità, soprattutto se arrivi con meno velocità a concludere l’azione. E’ normale che dobbiamo trovare soluzioni diverse, la perfezione non c’è soprattutto in questa categoria ma da questa partita va preso il buono per creare i presupposti per un finale di stagione migliore. Abbiamo modo di giocarci ancora tanto, di arrivare bene mentalmente perché fisicamente stiamo bene. Non siamo da meno degli altri e dobbiamo trovare le soluzioni migliori per far si che la situazione giri a nostro favore. Sicuramente l’aggressività fa parte della mentalità del mister. Stiamo lavorando da 2 settimane con lui, ha cercato di entrarci in testa con pochissime nozioni e ultimamente ha cercato di lavorare su concetti di possesso palla non sterile, cercando soluzioni che l’avversario non riesce a coprire. Il gesto tecnico, la scelta e l’ultimo passaggio dipende da noi e dobbiamo migliorare in questo».