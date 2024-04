Palermo-Parma, Lucioni: «Se hai attenzione massima le partite le vinci»

Intervenuto in conferenza stampa Fabio Lucioni ha parlato al termine della gara pareggiata contro il Parma.

«C’è sempre di piu l’aspetto mentale che ne fa da padrone, oggi l’attenzione era massimale perché eravamo contro la capolista ma noi no possiamo essere attenti al massimo solo con la prima della classe ma anche con tutti. Se hai attenzione massima le partite le vinci. Rimarco questo aspetto mentale per questi playoff che stanno per arrivare e che vogliamo giocarci nel migliore dei modi. Checco è meno grave del previsto fortunatamente, non sono un esperto ma l’ho visto rincuorato e abbastanza sorridente, spero possa riprendersi presto. I 19 punti di sutura non possiamo metterli in classifica se li terrà lui come ricordo di questa stagione (ride, ndr) Io mi auguro di contribuire a questo rush finale di stagione».