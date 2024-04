Palermo-Parma, Mignani: «La squadra ha giocato con personalità, ci è mancato il gol»

Michele Mignani ha parlato in mixed-zone al termine della gara pareggiata contro il Parma.

Ecco le sue parole:

«Sono contento della prestazione, c’è stato un ulteriore step di crescita, è chiaro che non possiamo accontentarci da un pareggio. Le partite vengono decise da episodi. Io credo che nel complesso, considerando l’avversario, la squadra ha giocato con personalità e con presenza in campo e ha dimostrato che voleva vincerla. Cosa è mancato? Il gol. La risposta più semplice e vera. Prendiamo i lati positivi di questa partita, non abbiamo concesso tanto al Parma, la squadra è stata più compatta. Lavoreremo per vincere contro la Reggiana. Arrivati a questo punto del campionato tutte le squadre devono far punti, per salvarsi o per andare in promozione, giocare in casa o fuori cambia poco, dobbiamo avere la mentalità di giocare per vincere».