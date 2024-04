Palermo-Parma, Lucioni: «Punto che fa morale. Dobbiamo farci trovare pronti per i playoff»

Intervenuto in mixed-zone Fabio Lucioni ha commentato il pareggio contro il Parma.

Ecco le parole del difensore rosanero:

«Aver fatto un clean sheet è sicuramente un aspetto positivo contro una squadra forte, prima da tutta la stagione, significa che abbiamo lavorato bene. Quando giochi in casa vuol dire fare quella cosa in più per vincere, non puoi accontentarti di un pareggio. Ci sono quegli spunti da cogliere in maniera positiva e degli aspetti sui quali lavoreremo per preparare al meglio sotto l’aspetto mentale questi playoff che stanno per arrivare, dobbiamo farci trovare pronti perché l’obiettivo resta sempre lo stesso, dobbiamo mettercela tutta per riuscire a portare questa piazza dove merita».

«Noi dobbiamo sempre provare a vincere, l’abbiamo nel dna e dobbiamo cercare di vincere per riportare la squadra dove merita. Dobbiamo essere lucidi e rimanere compatti. Oggi potevamo osare di più, senza dimenticare che giocavamo contro una squadra forte, prendiamoci questo punto importante che fa morale. Se è un brodino prendiamocelo e speriamo di farlo diventare qualcosa di più per domani. Questo deve essere un punto di partenza per questo finale di campionato. Dall’altra parte ce ne saranno altre e tante squadre forti, dobbiamo essere concentrati e mantenere la lucidità per trovare anche i gol vittoria e toglierci grandi soddisfazioni».