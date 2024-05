Roma, è arrivata la chiamata della dirigenza: rinnovo a sorpresa prima della semifinale | Rimane anche l’anno prossimo

Primo rinnovo in casa Roma da parte della dirigenza. Il club ha deciso di dargli fiducia anche per il prossimo anno.

L’arrivo di Daniele De Rossi alla Roma ha portato non solo punti in classifica, ma soprattutto valorizzazione di calciatori che con la precedente gestione sembravano essersi persi, o destinati all’addio certo a fine stagione. Tra giocatori ormai separati in casa, depressioni e malintesi anche con i tifosi, l’addio di Mourinho ha sancito la rinascita di tantissimi protagonisti della seconda parte di stagione dei giallorossi.

Uno dei meriti più grandi di DDR è stato infatti azzerare le gerarchie, dando a tutti la possibilità di esprimersi senza preconcetti. Una serenità mentale dalle parti di Trigoria che ha dato la possibilità a calciatori apparentemente ai margini del progetto di risorgere, a suon di prestazioni.

Dopo il rinnovo dell’allenatore, arrivato alla vigilia del ritorno dei quarti di finale di Europa League, adesso il club è pronto a mettere nero su bianco anche un’altra riconferma. Un calciatore che con l’arrivo in panchina di Daniele De Rossi sembra essersi veramente trasformato.

Roma, rinnovo vicino: aumento di stipendio e contratto triennale

A fine stagione una dirigenza ancora prima di ds dovrà mettere sul tavolo una serie di rinnovi di calciatori in bilico tra la permanenza e l’addio. E’ il caso di Lukaku, ma di tanti altri. In questo momento il club però sembra intenzionato ad andare a fondo con un altro giocatore. Stiamo parlando di Mile Svilar, che ha ormai convinto tutti a Trigoria.

L’ex Benfica infatti è uno dei calciatori che più ha beneficiato del cambio di tecnico, e ha ormai trovato la titolarità grazie a delle grandissime prestazioni. Il Corriere dello Sport ha parlato in queste ore di rinnovo di contratto molto vicino per il numero 99.

Roma, Svilar pronto al rinnovo: sarà il portiere del futuro

La Roma che a gennaio si era quasi fiondata su un altro portiere non ha più dubbi sul ruolo dell’estremo difensore. Mile Svilar sarà il titolare del futuro dei giallorossi, ma il suo contratto è in scadenza e le prestazioni importanti di questi mesi stanno attirando anche qualche attenzione tra le altre big.

Il serbo percepisce al momento circa 800mila euro a stagione, ecco perché la Roma vorrebbe adeguare lo stipendio – al momento uno dei più bassi della rosa – e prolungare il contratto almeno fino al 2027 come scrive il Corriere dello Sport.