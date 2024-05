Sono pronto per sedere in panchina: Maurizio Sarri torna a casa | La città che l’ha amato è pronta ad accoglierlo

Il tecnico toscano sta per sancire il suo grande ritorno, per la gioia dei tifosi che adesso sognano davvero in grande per il futuro.

E’ passato circa un mese e mezzo da quando Maurizio Sarri, non riuscendo a trovare la quadra della situazione, ha deciso di dare le dimissioni dalla Lazio, lasciando la panchina biancoceleste dopo quasi tre anni di gioie e dolori. Il club capitolino ovviamente ha dovuto subito provvedere a trovare un suo sostituto, e ha affidato a Igor Tudor la guida tecnica della squadra.

Al contrario invece il 65enne si è fermato, anche se i rumors sul suo conto non tendono a placarsi. Diverse squadre importanti sono state accostate all’allenatore, ma almeno fino al termine della stagione, ormai imminente, il maestro rimarrà fermo. A giugno però le cose cambieranno, e lo stesso Sarri è pronto a rimettersi in gioco.

Le ultime indiscrezioni in questo senso però hanno messo in piedi uno scenario davvero incredibile. Il classe 1959 è pronto ad un clamoroso ritorno nella città che lo ha accolto a braccia aperte in passato, preparandosi così a sedere sulla panchina del club a partire dal prossimo anno, dando vita al nuovo corso che i tifosi attendono da tanto tempo ormai.

Ritorno sorprendente per Sarri

Secondo alcune fonti Maurizio Sarri è pronto a tornare a Torino. Questa volta però ad attenderlo non ci sarebbe la panchina bianconera, su cui si è già seduto in passato per un solo anno conquistando uno scudetto, bensì quella granata.

Il club del presidente Urbano Cairo molto difficilmente rinnoverà il contratto di Ivan Juric, in scadenza a giugno prossimo, e per questa ragione dovrà mettersi alla ricerca di un nuovo allenatore. Per cercare di dar vita ad un ciclo con risultati importanti però il patron vuole un nome grosso, e sembra che abbia messo nel mirino proprio l’ex allenatore dei rivali cittadini, che al momento è libero.

Tante opzioni per entrambe le parti

Sia il tecnico che il club granata però possono contare su alternative importanti qualora non ci fosse realmente un accordo tra loro. Sarri piace molto ad altre società, su tutte la Fiorentina.

Il Toro invece sta valutando anche tanti altri nomi. Tra questi troviamo Gattuso, Palladino e Dionisi, anche se il preferito del presidente Cairo è Vincenzo Italiano, che lascerà proprio la Viola in estate.