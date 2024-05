Al Milan non arriva da solo: sulla panchina con Lopetegui siederà anche lui | Due cervelli alla guida della squadra

Non solo il tecnico spagnolo, ma un altro nome è pronto ad accomodarsi sulla panchina rossonera il prossimo anno per rilanciare il Diavolo.

Sono giorni caldi in casa rossonera sul tema legato alla panchina. Il destino di Stefano Pioli sembra ormai segnato dopo una stagione che ha portato tante delusioni e quasi nessuna gioia. Il tecnico emiliano in estate saluterà il Diavolo dopo quasi 5 anni, al netto di un contratto che scade nel giugno del 2025, ma che si risolverà prima proprio a causa del suo esonero.

Da tempo dunque si è cominciato a chiacchierare su quale sarà il nuovo allenatore del Milan, e il profilo che è ad un passo dal club sette volte campione d’Europa è quello di Julen Lopetegui. Il tecnico spagnolo piace tanto alla dirigenza rossonera, che ha quindi deciso di puntare forte su di lui. Secondo alcune fonti infatti ci sarebbe anche l’accordo tra il mister e la società milanese, e a breve potrebbero arrivare delle novità importanti.

Un’altra notizia importante però ha cominciato a circolare in quel di Milanello nelle ultime ore proprio sul tema allenatore. A quanto pare infatti il 57enne ex Real Madrid non arriverà da solo sulla panchina rossonera, ma verrà accompagnato da un altro profilo, che gli darà una grande mano nella guida della nuova squadra.

Ecco chi arriva a Milano con Lopetegui

In vista della sua nuova esperienza al Milan, l’allenatore classe 1966 ha già iniziato a pianificare lo staff tecnico che lo seguirà nella nuova avventura, e tra i suoi componenti non può mancare il figlio Daniel Lopetegui.

Il ragazzo classe 1997 già nel corso dell’ultima esperienza del padre al Wolves lo ha aiutato lavorando insieme a lui, e questa volta la situazione dovrebbe ripresentarsi. Uno scenario non nuovo dunque in casa rossonera, visto che il tecnico attuale Stefano Pioli lavora a stretto contatto con il figlio Gianmarco, che è il suo Video Analyst.

Lopetegui-Milan, cosa manca?

Se il tecnico spagnolo ha già cominciato a pensare alla composizione del suo staff, vuol dire che il suo approdo in rossonero è ormai cosa fatta.

Come detto una base d’accordo tra le parti c’è già, con Lopetegui che dovrebbe legarsi al Diavolo per i prossimi tre anni con un contratto da 4 milioni a stagione. Adesso però, con il mister che ha accettato pienamente, manca solo l’ok definitivo della società per ufficializzare il tutto.