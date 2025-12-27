Palermo-Padova 1-0, la fotogallery del match al Renzo Barbera
Una serata di emozioni al Renzo Barbera, vissuta dentro e fuori dal campo.
Palermo-Padova si chiude con una vittoria rosanero e con uno stadio protagonista, tra cori, applausi e momenti destinati a restare impressi.
Nella fotogallery riviviamo:
il gol decisivo di Pohjanpalo,
la spinta dei tifosi sugli spalti,
l’atmosfera del pre e post partita,
i saluti finali e le immagini più significative della serata.
Uno sguardo completo su una partita che ha confermato il legame tra squadra e città, in una cornice da grande occasione.
Sfoglia la fotogallery completa di Palermo-Padova 1-0