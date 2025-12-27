Palermo-Padova 1-0, la fotogallery del match al Renzo Barbera

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Alessandra Lo Monaco Dicembre 27, 2025

Una serata di emozioni al Renzo Barbera, vissuta dentro e fuori dal campo.
Palermo-Padova si chiude con una vittoria rosanero e con uno stadio protagonista, tra cori, applausi e momenti destinati a restare impressi.

Nella fotogallery riviviamo:

il gol decisivo di Pohjanpalo,

la spinta dei tifosi sugli spalti,

l’atmosfera del pre e post partita,

i saluti finali e le immagini più significative della serata.

Uno sguardo completo su una partita che ha confermato il legame tra squadra e città, in una cornice da grande occasione.

Sfoglia la fotogallery completa di Palermo-Padova 1-0

Ultimissime

Giornale di Sicilia: “Palermo, Brunori saluta in lacrime”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 28, 2025

Giornale di Sicilia: “Joronen è insuperabile. Le pagelle di Palermo-Padova”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 28, 2025

Giornale di Sicilia: “Il Palermo di corto muso. Vittoria per sognare ancora”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 28, 2025

Palermo, un campionato senza padroni: il 2026 promette battaglie infinite

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 28, 2025

Corriere dello Sport: “Palermo-Padova 1-0. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 28, 2025