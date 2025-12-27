Palermo-Padova 1-0, Inzaghi: «Vittoria di spirito, tre punti fondamentali»

Dopo Palermo-Padova 1-0, Filippo Inzaghi ha analizzato la gara nella mixed zone del Renzo Barbera, soffermandosi sulle difficoltà affrontate, sulla prestazione della squadra e sul valore dei tre punti conquistati.

Il tecnico rosanero ha subito evidenziato il peso del successo:

«È una vittoria molto importante. Abbiamo avuto una settimana complicata per le squalifiche e per gli infortuni».

Inzaghi ha voluto ringraziare i giocatori che si sono messi a disposizione nonostante le condizioni non ideali:

«Ringrazio Pierozzi che non doveva giocare e invece si è messo a disposizione. Soprattutto Gyasi, che rientrava dopo due mesi e mezzo, e Veroli, che non ha giocato sulla sua fascia preferita».

L’emergenza non ha impedito al Palermo di reagire con carattere:

«Rabberciati abbiamo fatto una grande partita di spirito e di voglia, soffrendo, ma sono tre punti fondamentali».

Il tecnico sottolinea la continuità ritrovata:

«Diamo continuità alle ultime partite, ne abbiamo vinte quattro su cinque e questa è la strada giusta».

Un segnale importante è arrivato anche dalla fase difensiva:

«Nonostante le assenze la squadra è riuscita a mantenere la porta inviolata, ed è un segnale importante per tutto il gruppo».

Inzaghi ammette che il risultato poteva essere chiuso prima:

«Nel secondo tempo abbiamo avuto qualche palla importante e due salvataggi sulla linea. Probabilmente dovevamo essere un po’ più cattivi nell’ultimo passaggio. Se non le chiudi poi vai in sofferenza».

Il tecnico torna sulle difficoltà settimanali:

«Oggi a questa squadra potevo chiedere poco, ci siamo allenati tutta la settimana in pochi. Abbiamo tentato il recupero di Bereszynski e Pierozzi, Bereszynski non ce l’ha fatta, Pierozzi invece ha giocato anche mezz’ora nonostante l’infortunio».

Apprezzamento anche per chi è subentrato:

«Giovane è entrato in un ruolo non suo ed è entrato molto bene. I cambi hanno fatto il loro dovere e ci hanno ridato forza».

Sul rapporto con il pubblico del Barbera:

«La gente non ti regala nulla. Sono venuti in così tanti perché hanno fiducia e hanno visto che la squadra ci mette il cuore».

Lo sguardo è già rivolto alla prossima sfida:

«Dobbiamo chiudere il girone d’andata a Mantova. Se riuscissimo a vincere e arrivare a 36 punti sarebbe un girone di andata importante. Questa squadra al completo può migliorare ulteriormente».

Infine, la pausa invernale:

«Ora recupereremo energie fisiche e mentali. Recupereremo Bani, Gyasi avrà più minuti, Pierozzi e Bereszynski saranno pronti a Mantova».

E un messaggio finale ai tifosi:

«Era bello poter regalare una serata così ai nostri tifosi, a cui auguro buon anno».