Palermo-Padova 1-0, gli highlights: decide Pohjanpalo

Il Palermo chiude l’anno con una vittoria pesante battendo 1-0 il Padova al Renzo Barbera e restando agganciato alla zona alta della classifica. A decidere il match è Joel Pohjanpalo, autore del gol partita al 38’ del primo tempo, al termine di una gara combattuta e tutt’altro che scontata.

Primo tempo

Avvio equilibrato, con le due squadre attente a non scoprirsi. Il Palermo prova a prendere in mano il gioco affidandosi alla qualità di Palumbo e Ranocchia, mentre il Padova risponde con ordine e ripartenze veloci.

La prima vera occasione è per gli ospiti: al 19’ Bortolussi calcia dal limite, Joronen è attento e devia in angolo. Il Palermo cresce e al 15’ va vicino al vantaggio con Pohjanpalo, che colpisce di testa su punizione di Palumbo, trovando il salvataggio sulla linea della difesa veneta.

Il momento chiave arriva al 38’: Palumbo orchestra l’azione, Ceccaroni crossa dalla sinistra e Pohjanpalo, tutto solo in area, controlla e batte Sorrentino di destro. È 1-0 Palermo. Nel finale di frazione il Padova sfiora il pari con Fusi, ma Joronen salva con un intervento decisivo.

Secondo tempo

Nella ripresa il Padova alza il baricentro e prova a mettere pressione alla difesa rosanero. Al 49’ Fusi ci riprova da fuori, ancora Joronen risponde presente. Il Palermo gestisce il vantaggio con ordine, cercando di colpire in ripartenza.

Inzaghi ricorre a diversi cambi per reggere l’urto e dare freschezza, mentre Andreoletti inserisce forze offensive nel tentativo di riaprire la partita. Al 78’ Buonaiuto ci prova su punizione, ma Joronen vola e mette in angolo, blindando il risultato.

Nel finale il Padova spinge, il Palermo soffre ma resiste con carattere e compattezza fino al triplice fischio.

Il verdetto

Il Palermo porta a casa una vittoria di spirito e solidità, chiude il girone d’andata a quota 33 punti, resta quarto in classifica e a -4 dalla promozione diretta. Il Padova esce sconfitto ma con una prestazione positiva, soprattutto per intensità e personalità.