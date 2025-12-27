Palermo-Padova 1-0, Osti: «Siamo una squadra forte, Brunori verrà accontentato»

Dopo Palermo-Padova 1-0, nella mixed zone del Renzo Barbera, il direttore sportivo rosanero Carlo Osti ha commentato il momento della squadra, il bilancio del girone d’andata e il futuro di Matteo Brunori.

Sulla striscia positiva al Barbera e sulla classifica, Osti ha dichiarato:

«Direi che noi siamo contenti. Nelle ultime sei partite abbiamo fatto quattro vittorie e due pareggi. La squadra si sta esprimendo a ottimi livelli. Siamo contenti della posizione in classifica, del quarto posto. La strada è lunga, abbiamo ancora una partita prima della chiusura del girone d’andata e speriamo di continuare su questa strada».

In vista del mercato invernale, il direttore sportivo frena su interventi massicci:

«Penso che il Palermo sia una squadra forte e che non serva molto. Questa squadra deve trovare la consapevolezza di essere forte perché ritengo che sia coperta in tutti i ruoli. Valuteremo attentamente quelle che saranno le opportunità di mercato e poi ci ragioneremo».

Inevitabile il passaggio su Matteo Brunori, protagonista del saluto ai tifosi al termine del match:

«Brunori verrà accontentato qualora volesse andare via, per quello che rappresenta per Palermo e per quello che ha fatto per Palermo».

Osti mantiene comunque prudenza sui tempi e sulle decisioni definitive:

«Se la sua decisione è quella di lasciare il Palermo, lo accontenteremo. Ma è un discorso lungo, il mercato non è ancora cominciato. Vedremo più avanti».