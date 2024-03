Palermo, oggi test contro i cugini del Lommel. Venduti circa 1.500 biglietti

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla gara amichevole di oggi contro il Lommel.

C’è grande curiosità attorno alla risposta che il pubblico rosanero darà oggi pomeriggio: dopo una delle settimane più tristi per la piazza, abbattuta dallo 0-3 con il Venezia davanti a 27 mila tifosi, Corini spera in una reazione calorosa del Barbera nonostante l’impegno con il Lommel non rientri tra quelli ufficiali.

I posti a disposizione saranno circa 12 mila tra curva nord e tribuna coperta: al momento i biglietti acquistati sono circa 1.500, ma a questi andranno aggiunte le presenze degli abbonati, per i quali l’accesso allo stadio è gratuito e può avvenire riscattando online un codice coupon.

Nell’ultima amichevole, con il Melita ad agosto, i presenti erano quasi 10 mila: al tempo c’era un notevole interesse per scoprire il nuovo Palermo, adesso la priorità è vedere come reagirà la squadra per superare un momento di grande difficoltà e prepararsi al meglio al gran finale; una presenza massiccia di tifosi può essere un ottimo input per ritrovare compattezza e lucidità.