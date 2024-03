Andujar: «Corini è stato il mio capitano. Sarei contento per lui se il Palermo andasse in Serie A»

Intervistato da “TMW” l’ex Palermo e Catania Mariano Andujar ha rilasciato le seguenti parole in merito al campionato dei rosanero:

«Corini è stato il mio capitano. Sarei contento per lui se il Palermo andasse in Serie A. Con me si è comportato benissimo, è stato sempre un grandissimo uomo. Ai playoff può succedere di tutto, sono sicuramente competitivi. Il calcio è complicato anche se vincere a volte sembra scontato».