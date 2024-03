Palermo cambia su gli esterni | Rivoluzione totale

Il tecnico rosanero non ci sta, e ha ormai deciso di tagliare fuori tutti i suoi esterni per questa ragione, che ha lasciato senza parole la squadra e tutto l’ambiente.

Negli ultimi tempi il Palermo non sta vivendo un buon periodo di forma. La squadra siciliana infatti ha ottenuto un solo successo nelle ultime cinque partite, in casa di un Lecco sempre più ultimo in classifica. Nelle altre gare invece sono stati persi diversi punti, che hanno fatto svanire quasi definitivamente il sogno di accedere alla prossima Serie A in maniere diretta.

L’unico modo per essere promossi in massima serie infatti, salvo miracoli, sembra essere il passaggio dai playoff. Seppur rientrare tra le prime 8 sembra cosa fatta, visto che i punti di vantaggio dalla nona in classifica sono ben undici, adesso l’obiettivo per la squadra di Eugenio Corini è di rialzare la testa e cercare di ottenere un piazzamento migliore, che consenta di avere un piccolo vantaggio durante il mini torneo che si terrà a fine anno per sancire la terza promossa.

Per questa ragione dunque il tecnico, che anche a causa di questi risultati non proprio eccellenti è stato più volte messo in discussione, sembra aver perso completamente le staffe, e avrebbe mandato a casa tutti i suoi esterni. Una decisione da non credere quindi, sia per gli esclusi che per tutta la squadra.

La clamorosa scelta di Corini

Per cercare di dare una svolta ai pessimi risultati ottenuti di recente, il tecnico palermitano durante questa sosta dovuta alle nazionali sembra intenzionato a lavorare su un nuovo sistema di gioco, in modo da cercare di ottenere una svolta.

L’idea del Professore infatti è quella di passare dal solito 4-2-3-1 ad un 3-5-2, già utilizzato in passato dalla sua squadra, e che consentirebbe di avere una maggiore solidità difensiva. Con questo modulo però andrebbero fatte delle esclusioni pesanti riguardanti gli esterni offensivi, che fino ad oggi erano titolarissimi.

Brutte notizie per le ali rosanero

In questo modo dunque calciatori come Di Francesco, Di Mariano, Insigne e Traoré, sarebbero esclusi dalla formazione tipo rimanendo in panchina, anche se non è da escludere che un paio di loro possano essere adattati come quinti di centrocampo nel 3-5-2.

Vedremo se questa novità a cui Corini sta lavorando verrà messa in pratica al ritorno in campo e se porterà i suoi frutti.