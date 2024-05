Palermo, al Capo ultimo saluto a Raffaele: tifoso rosanero morto dopo un incidente stradale

Il quartiere del Capo quest’oggi ha dato l’ultimo saluto a Raffaele Pesco.

Una folla silenziosa di persone tra amici, famigliari, conoscenti e cittadini, scrive “Gds.it”, si sono ritrovati questa mattina nella chiesa di san Cosmo e Damiani per dare l’ultimo saluto all’uomo, morto dopo un incidente stradale, lottando in ospedale per 10 giorni. Pensionato, una moglie, due figli e una splendida nipotina, che era la sua gioia.

L’ultimo saluto è stato avvolto dai colori del Palermo, di cui Pesco era tifosissimo, tra striscioni e palloncini.