Il Palermo attraverso il proprio sito ufficiale ha reso noto il report della seduta odierna.

Seduta pomeridiana oggi al Palermo CFA per i rosanero in vista della prossima gara in casa del Sudtirol. A Torretta la squadra allenata da Michele Mignani ha svolto un’attivazione, possesso palla, sviluppi offensivi e una partita a campo ridotto.